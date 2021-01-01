Abdurrahim Albayrak: Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Omar Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı şanssız kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, "2020 yılının son dakikalarında talihsiz bir olay yaşadık. Hepimiz çok üzüldük. Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak. Bir gözleri yıkansın, netice o zaman ortaya çıkacak." dedi.

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