19 Eylül 2019, Perşembe
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Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Belçika ekibine kiralanan Mbaye Diagne eğlenceli anlar yaşadı. Albayrak'ın Senegalli golcüye "Ben İtalyanca konuşacağım sana, gel" diyerek takıldığı görüldü.
19.09.2019
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