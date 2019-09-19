Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası ise Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Belçika ekibine kiralanan Mbaye Diagne eğlenceli anlar yaşadı. Albayrak'ın Senegalli golcüye "Ben İtalyanca konuşacağım sana, gel" diyerek takıldığı görüldü.