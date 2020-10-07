Zeki Uzundurukan: Fenerbahçe Rizespor'a Rodrigues ve Dirar'ı teklif etti

Spor Gündemi programına bağlanan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Nabil Dirar Rizespor'a teklif edildi. Nedeni de Vedat Muriqi'den Rizespor'a gidecek 2.6 milyon Euro'luk pay yerine bu oyuncuları vermek istiyor. İki oyuncu da Rize'ye gitmeyi kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

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