11 Ağustos 2019, Pazar

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Zanka resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Zanka transferini tamamladığını internet sitesinden duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen ve kulübü Huddersfield ​Town ile anlaşmaya varmıştır.  3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya ​Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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