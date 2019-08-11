11 Ağustos 2019, Pazar
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Zanka resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Zanka transferini tamamladığını internet sitesinden duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır. 3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
11.08.2019
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