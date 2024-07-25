Youssef En-Nesyri: Rakip takımdaki forvetler...
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Faslı yıldız forvet Youssef En-Nesyri, imza töreninde flaş açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki golcü oyuncu, "Açıkçası rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum ve neler yapabileceğimi de çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim." ifadelerini kullandı.
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