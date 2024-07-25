Youssef En-Nesyri: Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Faslı yıldız golcü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuya imza töreni düzenledi. Youssef En-Nesyri, kendisi için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. İşte En-Nesyri'nin açıklamaları...
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