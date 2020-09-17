17 Eylül 2020, Perşembe

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Volkan Demir: Fenerbahçe Cavani için girişimlerde bulundu

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Transfer Hattı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, "Fenerbahçe, Cavani için girişimlerde bulundu ama olumlu sonuç alamadı." dedi.
17.09.2020
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