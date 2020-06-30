Vedat Muriqi'ye West Bromwich talip

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor. Tottenham, Lazio ve Napoli'nin transferi için nabız yokladığı 26 yaşındaki golcüye son olarak Championship ekibi West Bromwich Albion talip oldu.

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