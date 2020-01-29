29 Ocak 2020, Çarşamba
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Vedat Muriç'e 28 milyon Euroluk teklif
Fenerbahçe yönetimi İngiliz ekibi Burnley'in Kosovalı golcü Vedat Muriç için yaptığı 28 milyon Euroluk rekor teklifi reddetti. 25 yaşındaki golcü sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayacak.
29.01.2020
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