17 Şubat 2020, Pazartesi
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Vedat Muriç suskun
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç suskun. Süper Lig'de 21 maça çıkarak 12 gol atan Muriç, son 3 karşılaşmada skor katkısı yapamadı. Kosovalı forvet, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ardından Ankaragücü mücadelesinde de fileleri havalandıramadı.
17.02.2020
Son olarak 25 Ocak'taki Medipol Başakşehir mücadelesinde gol atan 25 yaşındaki oyuncu, daha önce iki kez ikişer hafta sessiz kalmıştı.
Muriç'in fileleri havalandıramadığı maçlarda Fenerbahçe kazanamıyor.
Bu sezon Vedat Muriç'in gol attığı 10 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Fenerbahçe, diğer 12 karşılaşmada sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi. Sarı lacivertliler 11 maçtan ise 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik çıkardı.
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