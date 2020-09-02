Valencia iddialı konuştu! "En iyi performansımı göstereceğim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekvadorlu futbolcu, "Taraftar geldiğim andan beri bana destek oldu ve bu beni rahatlattı. Forvet pozisyonunda çok daha rahat ediyorum. En iyi performansımı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

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