19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Valbuena Fenerbahçe maçını böyle izledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını izlediği anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı.
19.08.2019
Fenerbahçeli eski futbolcu Eljif Elmas da Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını telefondan takip etti.
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