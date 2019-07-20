UEFA'dan Fenerbahçe kararı

UEFA, Fenerbahçe'yle ilgili kararını açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Fair Play kontrol organı tarafından yapılan açıklamada sarı lacivertli ekibe Avrupa kupalarından men cezası verilmediği ancak bazı yaptırımların uygulanacağı belirtildi.