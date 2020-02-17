17 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Turgay Demir: Ersun Yanal ve Vedat Muriç'in kafası karışık
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Vedat Muriç'in Manchester United'dan transfer teklifi aldıktan sonra kafası karıştı. Ersun Yanal'ın da aynı şekilde kafası karışık." dedi.
17.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
- Seri'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Sabah Sporu - 17/02/2020
- Victor Ruiz'den olay sözler! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı...
- Darüşşafaka Tekfen - F.Bahçe Beko maçında gerginlik
- Seri'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı!
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe'de deprem olur
- Sabah Sporu - 17/02/2020
- "Ersun Yanal ve Vedat Muriç'in kafası karışık"
- Spor Ajansı - 17/02/2020
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...