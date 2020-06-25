Transfer bombası patlıyor! Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'ye...

Sinan Gümüş Fenerbahçe yolunda... Antalyaspor'un devre arası transfer döneminde Genoa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sinan Gümüş için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertliler, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun performansının artması Genoa'nın da iştahını kabartıyor. Transfere dair tüm detayları A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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