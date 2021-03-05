05 Mart 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri | "Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi son dakikalarda Fenerbahçe forması giydi"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu ve duayen gazeteci Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Baş Başa programında Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi. Uluç, maçın hakemi Ümit Öztürk ile ilgili "Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi son dakikalarda resmen Fenerbahçe forması giydi." yorumunu yaptı.
05.03.2021
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