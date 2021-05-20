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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan Ali Koç yorumu! "Bir kere bile..."

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında flaş değerlendirmeler yaptı. Uluç, "Ali Koç, 45 dakikaya kadar yakın konuşma yaptı. Bir kere bile öz eleştiri yapmadı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
20.05.2021
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