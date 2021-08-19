Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye şok eleştiri! "Transferi yapamıyorsunuz"

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin transfer harekatına dair değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, sarı lacivertlilerin golcü transferinde geç kaldığına dikkat çekerek, "Fenerbahçe'nin hala bir golcüsü yok. Bu tuhaf değil mi? Anaormal değil mi? Aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Hazırlıklara başlamışsınız, kampa başlamışsınız. Hazırlık maçları bitmiş, lig başlamış, Avrupa maçları gelmiş hala golcü yok. Transferi yapamıyorsunuz. Elinizdeki oyuncuları da gönderiyorsunuz. Gol atacak futbolcunuz yok" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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