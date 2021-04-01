01 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan Yıldırım, gündeme dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
01.04.2021
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