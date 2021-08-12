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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas 15 gün yok!

Fenerbahçe'de idmanda omzundan sakatlanan Dimitrios Pelkas'ın son durumu belli oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un verdiği bilgiye göre, yıldız oyuncunun 15 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
12.08.2021
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