05 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe - Denizlispor maçının ardından Selahattin Baki'den flaş sözler! "İptal edilen gol..."
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u Samatta'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, İrfan Can'ın attığı ancak hakem Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sonrası iptal ettiği golü eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
05.04.2021
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