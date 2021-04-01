Son dakika spor haberi: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan bomba sözler! "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır"

A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair bomba açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli kulübün başındayken şike yapmadığını ifade eden Yıldırım, "Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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