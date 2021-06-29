Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Slaven Bilic'e kulübü izin vermiyor ama..."

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemi hakkında son gelişmeleri paylaştı. Kul, "Bilic Fenerbahçe'nin pazartesi günü açıklamak istediği isimdi. Çin kulübü her ne kadar zorluk çıkarsa da bence sarı lacivertliler bu defteri kapatmadı. Yeni gelişmeler yine de yaşanabilir" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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