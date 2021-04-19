19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe'de Jose Sosa'daki değişimin sırrı belli oldu
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'deki gelişmeleri aktardı. Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın son haftalardaki çıkışını da değerlendiren Kul, bu değişimde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun parmağı olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
19.04.2021
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