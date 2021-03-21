21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'den flaş Gökhan Gönül kararı! Nazım Sangare...
A Spor yorumcularından Volkan Demir, canlı yayında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerde, dev maçta Gökhan Gönül'ün oynayıp oynamayacağı merak edilirken Demir, "Nazım Sangare oynayacak" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
21.03.2021
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