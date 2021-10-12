SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbide Fenerbahçe'nin üçüncü stoperi kim olacak? "Serdar Aziz..."

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Serdar Aziz'in Milli Takım'da sakatlanmasının ardından Trabzon'da kimin oynayacağı merak konusu. Fenerbahçe'nin savunması hakkında bilgi veren A Spor muhabiri Volkan Demir, "Serdar Aziz'in durumu çok kötü değil ama oynamamama ihtimali var. Tisserand yetişirse Serdar'ın yerine oynayabilir. Serdar ve Tisserand'ın yetişememesi durumunda Filipe Novak, Szalai ve Min Jae'nin yanında 3. stoper olarak oynayacak. Pereira'nın Gustavo'yu orada oynatacağını sanmıyorum. Gustavo bu sezon sadece 1 kez zorunluluktan stoper oynadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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