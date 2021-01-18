Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman Bakan'a canlı yayında Mesut Özil göndermesi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği görüşem sonrası basın toplantısında açıklamalar yaptı.
Mesut Özil'in transferi
Heiko Maas - Bu aşı konusundan daha hassas bir konu. Türkiye'de taraftarlar çok duygusallar. Mesut Özil, gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını temenni ediyorum. Fenerbahçe forması ile çocujkluk fotoğrafı olduğunu söyledi bana Mevlüt.
Çavuşoğlu - Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisi de heyecanlandı. Alman futbol milli takımında da çok önemli katkılar sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Önceliğimiz Antalya ve Alanyasporumuz ama Fenerbahçeli olduğumu da herkes bilir. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bu nedenle ayrıca mutluyum. Önemli katkılar yapacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesine bu sefer de karşı çıkmazsınız umarım. (Almanya Dışişleri Bakanı'na karşı gülerek)
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