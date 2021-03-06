Serkan Korkmaz'dan Fenerbahçe yorumu! "Novak bu takım için hazır değil"

Son dakika spor hamleleri: A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Fenerbahçe'de Szalai çok iyi performans sergiliyor. Ancak Caner Erkin'in geri dönüşü sarı-lacivertlilerin normal defans dörtlüsüne dönmesini bekliyorum. Novak bu takım için hazır değil" dedi. (FB spor haberleri)

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