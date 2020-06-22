Serdar Kelleci: Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de

Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu. Sarı-kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen 25 yaşındaki isim için Fenerbahçe son anda devreye girmiş ve transfer çalımı atmıştı. Oyuncu konusunda son gelişmeleri A Spor yorumcusu Serdar Kelleci aktardı. Kelleci, "Galatasaray Mert Hakan'a verdiği sözlerin bazılarını tutmayınca Fenerbahçe ön plana çıktı. Anlaşma var, imza yok ama yüzde 99.9 Fenerbahçe'de" ifadelerini kullandı.

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