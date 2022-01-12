Semih Yuvakuran A Spor'a konuştu! "İsmail Kartal'la birlikte Fenerbahçe'nin hedefi..."
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı, Galatasaray'ın ise Domenec Torrent'i getirmesinin ardından teknik direktör Semih Yuvakuran, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yuvakuran, İsmail Kartal için "İsmail'i proje adamı olarak düşünüyorum. Bu seneyi tamamlayacak ve seneye de çok daha iyi bir teknik adamın yardımcısı olabilir diye düşünüyorum. Löw gibi biri gelirse İsmail hoca yardımcılığı kabul eder. Fenerbahçe'de hedef Avrupa kupalarına katılmak olmalı. Şampiyon olunamıyorsa bu olmalı, bu da bir başarıdır." dedi. Torrent'i de değerlendiren Yuvakuran, "Elinde sihirli bir değnek yok, sistemini oturtturana kadar zaman geçecek. O zamana kadar da sezon bitiyor. Önümüzdeki yıla yatırım yapmalılar." şeklinde konuştu.
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