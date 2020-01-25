Semih Özsoy'dan Mustafa Cengiz'e taş!
Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:
"Niyet okumayla, zoraki itelemeyle, gözlemci raporunda olmayan bir şeyi sevkettiler. Bunların hepsini, neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimlerin niye sevkettirdiğini de biliyoruz. Mücadelemiz devam edecek bunlarla. Biz de sizdeniz diyenler var. Camı kırıp, kapının önünden camcı diye geçenler var. Fenerbahçe büyüktür. Dost gibi gözükenler, durumdan vazife çıkaranlar var. Fenerbahçe'nin rakibi, yüzyıllardır mücadele edenler var. Bir de son zamanlarda Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tatmayanlar da var. Fenerbahçe'yle bu diyaloglara girmemelerinde kendileri için fayda vardır. Trabzon, bulunduğu konum itibarıyla da zor bir deplasman. Güçlü, kuvvetli, galip gidiyoruz. İnşallah galip geleceğiz. Mustafa Başkan da olumluysa, Ali Başkan da gelir her zaman. Geri kalan, ayarlamak basın mensuplarında. Madem Mustafa başkan da bunu böyle dedi. Umarım demiştir. Dedim de der daha sonra, kabul eder. Transfer yapabilirsek yapacağız ancak yapamazsak da bu takım yeterli, Ersun Hoca ve oyuncuları bu takıma şampiyonluğu getirirler. Şunu herkes bilmeli ki, biz güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız."
- Lemina ayrılmak istemiyor
- Sabah Sporu - 22/01/2020
- Erman Toroğlu: Çaykur Rizespor'un sayılmayan golünde faul yok
- Galatasaray'da Andone geri döndü
- Kadıköy'de dev randevu
- "Fatih Terim kesinlikle Galatasaray başkanı olamaz"
- Fenerbahçe taraftarından çok anlamlı hareket!
- Yeni transfer canlı yayında açıklandı! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’
- Şenol Güneş'ten genç futbolculara öğüt
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...