30 Ekim 2020, Cuma
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Selahattin Kınalı:Fenerbahçe'de hücum anlamında hala geliştirilmesi gereken çok nokta var
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı 'Spor Ajansı' programında Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Kınalı, "Fenerbahçe savunmayı halletmiş ama hücum anlamında hala geliştirilmesi gereken çok nokta var" dedi.
30.10.2020
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