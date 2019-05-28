28 Mayıs 2019, Salı

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Olympiakos Valbuena'yı açıkladı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından ​Olympiakos, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Mathieu ​Valbuena'yı kadrosuna kattı.
28.05.2019

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