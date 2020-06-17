Murat Özbostan: İki taraf için de hayırlı olsun

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti. Son gelişmeleri Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi. Özbostan, "Yaşanan sürece baktığımda Türk futbolu adına üzücü ve ayıp olarak değerlendirebilirim. İki taraf için de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ABONE OL