20 Ağustos 2019, Salı
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Monaco Islam Slimani'yi resmen açıkladı
Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Cezayirli golcü Islam Slimani, Fransız temsilcisi Monaco ile sözleşme imzaladı.
20.08.2019
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