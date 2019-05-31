31 Mayıs 2019, Cuma

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Metin Aşık son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski ​Fenerbahçe Kulübü Başkanı Metin Aşık, son yolculuğuna uğurlandı.
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