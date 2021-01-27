Mesut Özil'den flaş Dimitris Pelkas yorumu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özil, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Dimitris Pelkas için övgü dolu ifadeler kullandı.

ABONE OL

Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, aynı mevkide oynadığı takım arkadaşı Dimitris Pelkas ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Mesut, Yunan futbolcuyla ilgili "Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu." dedi.