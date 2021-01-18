Mesut Özil ne zaman oynayabilecek? Canlı yayında açıkladı...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, gece saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Eski kulübü Arsenal'de maç eksiğinin olması, ne zaman oynamaya başlayacağını da merak konusu haline getirdi. A Spor muhabiri Volkan Demir, canlı yayında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte o sözler...

ABONE OL