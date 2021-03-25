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Mehmet Emin Uluç'tan Fenerbahçe'ye flaş öneri: "Erol Bulut gidecekse yerine gelen isim gelecek sezon için olmalıdır"

Fenerbahçe son dakika haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'de gündem olan teknik direktör tartışmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe eğer Erol Bulut'u göndericekse yerine gelecek olan isim sezonu tamamlamak için değil, gelecek sezon için gelmelidir." dedi. (FB spor haberleri)
25.03.2021
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