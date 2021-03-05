Mehmet Emin Uluç'tan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu! "Samatta nasıl ilk 11'de oynar?"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, 'Spor Ajansı' programında Fenerbahçe-Antalyaspor maçı hakkında konuştu. Uluç, "Samatta'nın maç performansı yok. Nasıl olur da ilk 11'de oynar? İzlediğimiz performansla nasıl sahada olur anlamıyorum" dedi. (FB spor haberleri)

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