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Mehmet Emin Uluç: Tahir Karapınar geçiş süreci için görev alacak

Fenerbahçe'de Süper Lig'in kalan 8 haftasında takımın başında kimin çıkacağı merak konusu. Gündeme gelen son isim ise Tahir Karapınar. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Tahir Karapınar, geçiş süreci için görev alacak" ifadelerini kullandı.
09.06.2020
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