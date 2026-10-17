Marco Asensio stadyumdan böyle ayrıldı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, evinde Corendon Alanyaspor'u mağlup etti. Maçta sakatlığı sebebiyle forma giymeyen Marco Asensio stadyumdan böyle ayrıldı. İşte o görüntüler...