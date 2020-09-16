16 Eylül 2020, Çarşamba
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Marcel Tisserand: Buraya gelmeden önce N'Sakala ile görüştüm
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, takımla ilk antrenmanına çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kongolu oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce Beşiktaş'ın futbolcusu N'Sakala ile görüştüğünü açıkladı. Deneyimli stoper ayrıca toplantının ardından yeni formasıyla da poz verdi.
16.09.2020
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