24 Kasım 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mame Thiam: Derbide hedef 3 puan
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Mame Thiam açıklamalarda bulundu. Thiam, "Kupada tur atladık artık derbi maçına çalışacağız Derbide hedef 3 puan" dedi.
24.11.2020
Kupada tur atladık artık derbi maçına çalışacağız Derbide hedef 3 puan Takım içinde tatlı bir rekabet var
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Fenerbahçe'de beklentiler karşılandı
- GOL | Adanaspor 1-1 Sakaryaspor
- Sabah Sporu - 24/11/2020
- Ozan Tufan'dan şampiyonluk yorumu
- Erol Bulut kupada da iyi başlangıç istiyor
- Trabzonspor Avcı ile hasretine son verdi
- GOL | Adanaspor 2-2 Sakaryaspor
- Beşiktaş kaleci transferi yapacak mı? Sergen Yalçın A Spor'a açıkladı
- GOL | Fatih Karagümrük 0-3 Esenler Erokspor
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları