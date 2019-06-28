28 Haziran 2019, Cuma

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Lucas Lima: "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım"

Geçen sezon ligde yaşanan olumsuzluklardan sonra bu sezona şampiyonluk parolasıyla girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de prensip anlaşması sağlanan Lucas Lima, "Alex'ten dolayı Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" dedi.
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