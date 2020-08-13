13 Ağustos 2020, Perşembe

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Lazio Vedat Muriqi'yi bitiriyor

Lazio, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi bitiriyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Bonuslar dahil 20 milyon Euro'ya varan bir paketle bu transferin gelişmesini bekliyorum. Transferde son aşamaya gelindi" ifadelerini kullandı.
13.08.2020
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