Lazio Vedat Muriqi'yi bitiriyor

Lazio, Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'yi bitiriyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Bonuslar dahil 20 milyon Euro'ya varan bir paketle bu transferin gelişmesini bekliyorum. Transferde son aşamaya gelindi" ifadelerini kullandı.

ABONE OL