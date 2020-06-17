Kemal Belgin: Yanlışlıkları birilerine ihale etmek için birbirleriyle yarışıyorlar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa etti. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Kemal Belgin değerlendirdi. Belgin, "Fenerbahçe'nin başkanı ve onun çevresindeki yöneticiler, 2 senedir yaptıkları yanlışlıkları birilerine ihale etmek için birbirleriyle yarışmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

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