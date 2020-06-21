21 Haziran 2020, Pazar

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Kasımpaşa ile Fenerbahçe 34. kez

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor.
21.06.2020
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Kasımpaşa ile Fenerbahçe 34. kez Kasımpaşa ile Fenerbahçe 34. kez 21.06.2020
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