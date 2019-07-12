12 Temmuz 2019, Cuma

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Kameni emekliliği düşünmüyor

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni emekliliği düşünmediğini belirtti.
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