Jose Sosa'ya flaş sözler! "Adeta el freni"

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaştı ve mücadeleden 2-1 üstünlükle ayrıldı. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'yi değerlendirirken Jose Sosa'ya da değindi. Zeybek, "Sosa'nın Fenerbahçe için bir el freni olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

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Dün ölü bir sosa vardı. Bazı yorumculara baktım, sosyal ağlarda gezdim hala Sosa'yı övenler var. Sosa benim gözümde bir el freni. El Freni çekik bir araba gibi unutulmuş gidiyormuş gibi yani. Dün Sosa'ya sabredilmesine de hayret ettim.